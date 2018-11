O comandante distrital de operações de socorro (CDOS) de Évora confirmou, nesta segunda-feira, a morte de dois trabalhadores da pedreira de Borba junto à antiga estrada nacional 255, na sequência de um deslizamento de terra que terá, ainda, arrastado duas viaturas.

A notícia foi avançada em conferência de imprensa nesta noite, na presença do autarca de Borba e do secretário de Estado da Proteção Civil.

As mortes dos dois trabalhadores são as únicas que podem ser confirmadas, uma vez que, explicou o comandante José Ribeiro, não está confirmado o número de desaparecidos.

"De acordo com os relatos que foi possível recolher, o deslizamento terá arrastado duas viaturas. Esta informação é dinâmica e estamos a todo o momento a confirmá-la com as autoridades competentes, nomeadamente a GNR."

O deslizamento provocou, além do "arrastamento de parte da antiga nacional 255", "uma deslocação de uma quantidade muito significativa de terra, rochas e mármore para o interior de uma pedreira", que obriga a uma "operação de elevada complexidade", que, segundo explicou o comandante José Ribeiro, pode "demorar semanas" e vai "exigir muita paciência", de modo a garantir as condições de segurança no local, uma vez que há quase uma centena de operacionais no terreno.

Ainda durante esta noite, as autoridades vão tentar resgatar os corpos das duas vítimas que podem ser já "observadas" junto a uma retroescavadora, "sob o princípio da segurança".

Neste momento, estão no local 84 operacionais, apoiados por 39 veículos.

Na terça-feira terá lugar uma avaliação técnica para se proceder a uma avaliação criteriosa para o resgate das vítimas