A Polícia de Segurança Pública (PSP) já identificou e interrogou todos os intervenientes do grupo que filmou um jovem negro enquanto o agredia, atirando-lhe com a cabeça contra o parachoques traseiro de um carro e o obrigava a inalar o fumo do tubo de escape.

Ao que a TVI conseguiu apurar, a vítima, que também foi interrogada, disse que se tratou de uma aposta entre eles, ou seja, não passou de uma brincadeira.

Os intervenientes têm todos idades na ordem dos 20 anos.

No vídeo é possível ver parte da matrícula do automóvel. São também percetíveis as vozes de várias pessoas, percebendo-se claramente que estaria mais do que uma a filmar.