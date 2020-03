O quartel dos Bombeiros Voluntários de Caneças, no concelho de Odivelas, está encerrado, com 15 operacionais em isolamento dentro das instalações, por ter havido contacto com um doente que deu positivo ao teste à Covid-19.

Em entrevista à TVI, Rodolfo Santos, o 2.º comandante da corporação, explicou que uma equipa fez, esta quinta-feira, um serviço não urgente de transporte de doentes, sendo informada, algumas horas depois, que um dos utentes transportado estava infetado com o novo coronavírus.

Apesar de, até agora, nenhum dos bombeiros apresentar sintomas de infeção, tanto os homens que contactaram de forma direta com o doente, como os operacionais que estavam no quartel e que tiveram, por isso, um contacto indireto com o infetado, foram colocados de quarentena, de forma preventiva.

De registar que nenhum familiar ou amigo dos bombeiros em isolamento está sob vigilância das autoridades de saúde, uma vez que os 15 homens em questão não tiveram qualquer contacto com o exterior, durante o período entre o transporte do doente e a notícia da infeção.

A corporação de Caneças utilizou o Facebook para comunicar o incidente à população:

Nos próximos dias os Bombeiros de Caneças estarão com o quartel encerrado, não podendo assim prestar qualquer tipo de socorro ou auxílio!"

Os bombeiros informam que o socorro será, até novas instruções, garantido pelos corpos vizinhos, de Odivelas e da Pontinha.

O quartel vai manter-se encerrado, pelo menos, até à próxima segunda-feira. Depois, consoante as indicações das autoridades de saúde locais, há a possibilidade de mandar os 15 homens continuarem o isolamento profilático em casa, proceder à desinfeção das instalações e chamar para o serviço uma nova equipa de bombeiros, que já estava de reserva para uma situação como esta, de acordo com o plano de contingência da corporação.