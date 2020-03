O presidente da Câmara Municipal de Espinho esteve reunido com a Comissão Municipal de Proteção Civil esta quarta-feira e não tem dúvidas de que o cerco sanitário imposto em Ovar, o concelho vizinho a sul, não está a ser cumprido.

têm sido identificados atravessamentos constantes e absolutamente indesejáveis entre Ovar e Espinho, desrespeitando as condições impostas. É lamentável que as empresas de Espinho e Ovar não tomem elas próprias, desde logo, a iniciativa de informar e sensibilizar os trabalhadores para o facto de não poderem atravessar o território sanitariamente delimitado."

Num comunicado enviado à TVI pela câmara municipal, Joaquim José Pinto Moreira deixa claro que tem acompanhado de forma permanente o fluxo de pessoas entre os dois concelhos desde terça-feira, o dia em que foi em declarado o estado de calamidade pública em Ovar devido ao elevado número de infeções por Covid-19. A medida implicou a proibição de entradas e saídas do concelho, que não está a ser respeitada, também, por quem lá vive.

É igualmente lamentável que muitos cidadãos procurem, sistematicamente, movimentar-se sem respeito pelas regras definidas e, muitas vezes, por motivos absolutamente fúteis, removendo inclusivamente as barreiras colocadas"

A Câmara garante que a situação tem-se verificado devido à insuficiência e descoordenação de forças de segurança no terreno, mas também devido à irresponsabilidade de empresas e cidadãos, face às normas de saúde pública impostas. Por isso, Pinto Moreira pede ao Governo o reforço do policiamento no terreno, recorrendo, se for preciso, aos militares e apela, mais uma vez, a empresas e cidadãos que cumpram escrupulosamente as medidas.

O presidente alerta que o respeito pelo cerco é, de facto, imperativo, uma vez que no município de Espinho já foram confirmados 8 casos, estando um dos doentes em estado grave.