Um incêndio numa zona de mato no Peso da Régua, distrito de Vila Real, que mobiliza uma centena de operacionais, entrou em fase de rescaldo, disse este sábado à agência Lusa o comandante dos bombeiros locais, Rui Lopes.

De acordo com a mesma fonte, os dois meios aéreos que estiveram envolvidos no combate ao fogo iniciado às 12:45, na localidade de Aldarete, retiraram-se ao anoitecer.

O comandante indicou ainda que deverão ficar equipas de vigilância no terreno durante a noite.

De acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Vila Real, pelas 22:30 ainda se encontravam no local 29 equipas e 103 operacionais.

Além deste incêndio, em fase de rescaldo, continuavam ativos no distrito de Vila Real, à mesma hora, quatro incêndios, três no concelho de Montalegre, e um no concelho de Chaves, nenhum deles com habitações em risco.

Segundo o CDOS, no concelho de Montalegre lavra um incêndio na localidade de Venda Nova, onde se encontram nove operacionais, outro na localidade de Pincães, com sete operacionais, e um terceiro em Cervos, com nove operacionais.

No concelho de Chaves, localidade de Castelões, estão seis operacionais a combater um outro incêndio.