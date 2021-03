A Polícia Marítima interrompeu, na noite de sábado, uma festa com sete jovens na Praia Verde, na Póvoa de Varzim.

Entre os jovens, com idades entre os 16 e os 21 anos, encontravam-se quatro menores, tendo por isso as autoridades alertado os seus familiares, segundo explicou a Polícia Marítima, em comunicado.

O grupo foi detetado durante uma ação de patrulhamento, cerca das 23 horas.

"Os elementos da Polícia Marítima detetaram uma concentração de pessoas na praia, tendo-se deslocado ao local, onde constataram que se tratava de um convívio entre sete jovens, quatro dos quais menores de idade", indicou.

Estes jovens, além de violarem as medidas de recolher obrigatório e de ajuntamento com mais de cinco pessoas, consumiram álcool na via pública.

O grupo foi identificado pelas autoridades.