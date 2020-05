A Bandeira Azul vai ser hasteada este ano em 360 praias fluviais e costeiras, mais oito do que em 2019, anunciou esta quarta-feira a coordenação nacional do Programa Bandeira Azul, que pede responsabilidade aos veraneantes no regresso ao mar.

As distinções deste ano, hoje apresentadas em conferência de imprensa no Aquário Vasco da Gama, em Oeiras, contemplam 322 praias costeiras, mais cinco do que em 2019, e 38 fluviais, mais três do que no ano passado.

As praias estão distribuídas pelo Algarve (87), Norte (76), Tejo (57), Centro (46), Alentejo (36), Açores (42) e Madeira (16).

Devido à pandemia da covid-19, o tema deste ano é: “De volta ao mar, com a atitude de mudar”.

Quanto a regulamentos de segurança, José Archer, da Associação Bandeira Azul, realçou que cabe às entidades responsáveis pela praia, pela marina ou pela embarcação galardoada implementar as regras extraordinárias no seu espaço.

“Quando há Bandeira Azul, e enquanto estiver hasteada, é seguro frequentar”, afirmou, salientado que a fruição destes espaços públicos vai depender da responsabilidade de cada um.

José Archer salientou ainda que a diversidade das praias é imensa e que quando se fala em medidas de adaptação às regras significa que as autoridade locais têm de adaptar as recomendações gerais à realidade local.

Praia de Mira confirma Bandeira Azul mais antiga do mundo

A vigilância balnear em Mira arranca já no sábado, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara deste concelho, numa primeira reação à atribuição da Bandeira Azul à Praia de Mira pelo 34.º ano consecutivo.

A Praia de Mira viu confirmado o estatuto de única zona balnear do mundo a receber, sem interrupções, a Bandeira Azul em todas as edições do galardão internacional que distingue a qualidade das praias, ao ser incluída na listagem de 2020 divulgada em Lisboa pelo Programa Bandeira Azul.

"É um orgulho e uma responsabilidade para nós, sobretudo nesta época de pandemia e desconfinamento. Vamos trabalhar para que tudo corra bem, mantendo a Praia de Mira e a Praia do Poço da Cruz como locais seguros de todos os pontos de vista", disse ao autarca à Lusa.

A partir de sábado, as duas praias vão contar com vigilância aos banhistas assegurada pela Associação Adamastor, no âmbito de um protocolo celebrado em 2019 com a autarquia.

O trabalho da Associação prolonga-se também para lá do fim da época balnear oficial. Em 2019, a sua utilidade foi demonstrada em diversas ocasiões, nomeadamente no final de setembro, quando uma turista francesa acabou por ser resgatada do mar após ser arrastada por uma onda mais forte.

"Só o salvamento dessa vida humana era suficiente para justificar o protocolo", argumenta Raul Almeida, que guarda para mais tarde a divulgação de novas regras nas praias para conter a propagação do novo coronavírus, em respeito pelas orientações da Direção Geral da Saúde.

Designado como Serviço de Prevenção ao Afogamento, o projeto que antecipa a vigilância nas praias de Mira resulta de um protocolo celebrado entre a autarquia e a Adamastor - Associação de Nadadores Salvadores de Mira.

No âmbito do protocolo, uma equipa de nadadores salvadores "pode ser ativada nos períodos em que haja condições apropriadas à prática balnear, em situações nas quais sejam necessários elementos para prevenção aquática, situações que sejam classificadas como tendo risco de afogamento, ou qualquer outro enquadramento válido, por forma a prestar assistência e a minimizar ao máximo as probabilidades de ocorrências em meio aquático ou até afogamentos".

Dado o seu vínculo de funcionamento, "esta equipa terá a mais-valia de já estar integrada a nível operacional, sendo um meio adicional devidamente contemplado no quadro municipal para o desempenho de funções específicas", explicita Raul Almeida.

O acordo inclui a cedência de uma moto-quatro pelo município à Associação, o pagamento do combustível para o seu funcionamento, dois nadadores-salvadores, bem como o restante material necessário para o exercício das funções.

Durante o período oficial da época balnear, a segurança dos banhistas será assegurada pelos meios tradicionais, em articulação com o Instituto de Socorro a Náufragos.

A Câmara de Mira anunciou, entretanto, que decidiu reabrir o estacionamento gratuito na Avenida Arrais Batista Cera (Marginal) na Praia de Mira, Parque Estacionamento do Touring e da praia Poço da Cruz.