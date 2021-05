O concelho de Resende vai avançar no desconfinamento, Montalegre e Odemira recuam no processo e Arganil e Lamego não avançam no desconfinamento.

Há cinco novos concelhos em alerta, num total de 10. São eles: Albufeira, Castelo de Paiva, Fafe, Golegã, Lagoa, Oliveira do Hospital, Santa Comba Dão, Tavira, Vila do Bispo, Vila Nova de Paiva.