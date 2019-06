As praia de Carcavelos e do Tamariz estão interditas a banhos devido ao aparecimento de algas vermelhas, informa a Câmara de Cascais.

"Embora o upwelling [subida das águas subsuperficiais] esteja confirmado em secções da praia de Carcavelos e, também, do Tamariz, por precaução, e uma vez que o contacto com as algas causa urticária, foi decidido hastear a bandeira vermelha nas zonas balneares onde se verifica a presença da alga", explica a autarquia em comunicado divulgado nesta quinta-feira.

A situação está a ser monitorizada pela Capitania do Porto de Cascais, pela Polícia Marítima, pelo corpo de Nadadores Salvadores e pela Agência Portuguesa do Ambiente, além da Câmara.

Este fenómeno oceanográfico ocorreu, recentemente, nas praias do Algarve.