As autoridades reabriram este sábado ao trânsito o troço da Estrada Nacional 318 em Fornelo, Vila do Conde, que estava cortado desde a tarde de sexta-feira na sequência do despiste de um camião que provocou a morte do condutor.

Fonte policial disse que o prolongado corte da via foi necessário para remover o camião acidentado que tombou e ficou atravessado na estrada, com uma carga de 30 toneladas de betão.

Segundo a Proteção Civil, o acidente ocorreu às 15:24 de sexta-feira e o condutor do veículo, de 64 anos, ficou encarcerado, acabando por morrer.