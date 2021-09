Militares da GNR e bombeiros realizam buscas por uma mulher de 30 anos que está dada como desaparecida desde domingo em Vilarinho de Negrões, aldeia do concelho de Montalegre, disse hoje fonte daquela força policial.

De acordo com a fonte do Comando Territorial de Vila Real, o alerta para o desaparecimento foi dado por familiares da mulher e as buscas estão a decorrer nas imediações da aldeia da freguesia de Negrões.

Durante a noite foi acionada uma equipa da GNR que dispõe de um ‘drone’ com câmara térmica e esta manhã foram para o terreno duas equipas cinotécnicas, compostas com militares e cães de busca, e uma equipa de resgate de montanha.

Foram também mobilizados 13 militares da estrutura territorial e uma equipa do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), que atuará com uma embarcação na barragem do Alto Rabagão.

Nesta operação, a GNR conta com o apoio dos bombeiros de Montalegre.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as buscas tiveram início no domingo pelas 21:30.