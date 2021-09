A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas informou esta segunda-feira que há oito portugueses identificados pelas autoridades nos três municípios afetados pela erupção em La Palma, Espanha, que começou este domingo.

Nenhum deles sofreu qualquer ferimentos, afirmou Berta Nunes que explicou que o cônsul português honorário em La Palma está em permanente contacto com as autoridades locais. “Sabemos que se houver algum português com problemas, seremos imediatamente alertados”, disse a governante à TVI24.