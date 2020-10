A Guarda Nacional Republicana encerrou no dia 16 de outubro um estabelecimento de diversão noturna em Felgueiras, que funcionou com música ao vivo e que reuniu 108 pessoas.

O estabelecimento funcionava na freguesia de Pombeiro e, no seguimento da ação policial, foram detidos dois homens, de 36 e 49 anos, "pelos crimes de desobediência e condução sob o efeito do álcool, respetivamente".

Os detidos, avança a GNR em nota, não tinham antecedentes criminais e foram constituídos arguidos, sendo que o proprietário do estabelecimento foi identificado.

Os militares registaram várias contraordenações, por incumprimento às medidas impostas pela situação de calamidade.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Porto.

