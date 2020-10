Os distritos de Évora, Faro e Beja vão juntar-se aos de Setúbal, Lisboa, Santarém, Castelo Branco e Portalegre que a partir das 12:00 vão estar sob aviso vermelho por causa da chuva, segundo o IPMA.

Os oito distritos estão sob aviso vermelho devido à previsão de chuva por vezes forte e persistente e ocasionalmente acompanhada de trovoada e possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso vermelho para os oito distritos vai estar em vigor entre as 12:00 e as 18:00 desta terça-feira.

O aviso vermelho corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo. Nesta situação, o IPMA recomenda que as pessoas se mantenham ao corrente da evolução das condições meteorológicas e sigam as orientações da proteção civil.

Portugal continental está sob o efeito da depressão Bárbara, que dará origem a precipitação forte, aumento da intensidade do vento com rajadas até 100 quilómetros por hora e até 130 quilómetros por hora nas terras altas e agitação marítima, em especial na costa da região sul.

O arquipélago da Madeira está sob aviso laranja para chuva e vento forte, podendo atingir rajadas de 130 quilómetros/hora nas regiões montanhosas, indicou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o aviso laranja para chuva estende-se até ao final da manhã e o do vento forte até ao fim do dia.

A Capitania do Porto do Funchal emitiu, por seu lado, um aviso de mau tempo no mar e recomenda aos proprietários ou armadores que mantenham as embarcações nos portos de abrigo.

Na costa sul da Madeira estão previstas ondas de sudoeste com 2,5 a 3,5 metros e, na costa norte, ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros.

Devido às más condições meteorológicas, os percursos pedestres na Madeira, conhecidos por levadas e muito procurados para passeios por residentes e visitantes, estão encerrados e, segundo o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, assim vão permanecer enquanto vigorar o aviso laranja.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O mau tempo atingiu o arquipélago da Madeira no domingo e deverá prolongar-se até quarta-feira, mas não causou ainda ocorrências significativas.