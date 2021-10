Um jovem foi assassinado esta quarta-feira na estação de metro das Laranjeiras, em Lisboa, após ser esfaqueado por dois homens, confirmou a TVI24.

Foi uma ocorrência por volta das 13:17, um jovem entre os 18 e os 20 anos que foi agredido com arma branca, vindo a falecer na estação das Laranjeiras”, informou a PSP à Lusa.

De acordo com a polícia, os suspeitos do homicídio são dois homens, desconhecendo-se para já as idades e o que motivou as agressões ao jovem no interior da estação do Metropolitano de Lisboa.

O metro não foi interrompido, simplesmente não está a parar na estação das Laranjeiras”, indicou a PSP.

Os dois homens suspeitos do homicídio consumado “fugiram após as agressões”, pelo que estão a ser empenhados esforços para a sua identificação e detenção, referiu a PSP.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local, por se tratar de um crime de homicídio.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Metropolitano de Lisboa confirmou o incidente e que o metro da Linha Azul (Santa Apolónia – Reboleira) está a circular sem parar na estação das Laranjeiras, desde as 13:24, “por motivos alheios ao Metropolitano”, situação que se mantém até ao momento, ainda sem previsão de quando será retomado o normal funcionamento.

Ninguém pode entrar nem sair, os comboios passam e não param”, disse fonte do Metropolitano, pelas 14:45, explicando que a estação das Laranjeiras foi esvaziada após o crime de homicídio e, neste momento, está fechada até a situação ficar resolvida.

O Metropolitano de Lisboa disse ainda poder disponibilizar as imagens de videovigilância às entidades competentes pela investigação do homicídio.