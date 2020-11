O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, revelou esta sexta-feira que há nesta altura 477 surtos em escolas de todo o país.

Na conferência de imprensa de balanço da pandemia em Portugal, Lacerda Sales revelou que há 58 surtos no Norte, 72 no Centro, 291 em Lisboa e Vale do Tejo, 29 no Alentejo e 27 no Algarve.

Não nos parece que as escolas sejam foco de grande intensidade" na pandemia, sublinhou o governante, afastando para já eventuais cenários de alteração do calendário escolar para antecipar as férias do Natal.

Lacerda Sales descartou também a adoção imediata de cercas sanitárias, mas assinalou que as autoridades desconhecem "a evolução do processo pandémico", pelo que não está fora de hipótese um eventual recurso à medida.

"O governo não pondera, para já, avançar com cercas sanitárias", disse o secretário de Estado.

Ao abrir a conferência, Lacerda Sales sublinhou que "numa altura em que Portugal renova o estado de emergência, cabe-nos a todos fazer tudo para achatar a curva". E revelou que o SNS24 está a atender mais de 31.500 chamadas por dia e que foram feitos, em média, mais de 37 mil testes por dia em novembro.