A ligação fluvial entre a Trafaria, em Almada, e Belém, em Lisboa, encontra-se suspensa desde as 13:00 de hoje devido às condições atmosféricas que se fazem sentir, anunciou a Transtejo.

Numa resposta à Lusa, a empresa indicou ainda que "as restantes ligações da Transtejo e Soflusa estão operacionais".

Segundo a página da empresa na internet, "de momento, não é possível prever a retoma do serviço" entre a Trafaria e Belém.

Na quinta-feira, todas as ligações da Transtejo e Soflusa estiveram suspensas durante a tarde e noite devido ao agravar do mau tempo, só voltando à normalidade a partir das 06:00 de hoje.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão a Lisboa, enquanto a Soflusa garante a travessia entre o Barreiro e o Terreiro do Paço (Lisboa).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave) 12 distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira devido sobretudo à agitação marítima. Leiria, Santarém e Portalegre estão sob aviso laranja também devido às previsões de precipitação forte durante a tarde.

O IPMA alertou para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado, em especial o Norte e o Centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 120 km/hora nas terras altas.