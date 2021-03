O número de mortes por covid-19 em Portugal desde o início do ano até 10 de março ascende a 9.642, que correspondem a 58% do total de vítimas mortais desde o início da pandemia, segundo dados oficiais.

Em 2020, foram registados 6.993 óbitos por covid-19, mas as 5.805 mortes em janeiro - o mês mais trágico em Portugal até ao momento -, somadas às 3.558 vítimas mortais em fevereiro e às 279 nos primeiros 10 dias de março, fazem com que 2021 conte com mais de metade do total deste período (16.635).

Os dados foram solicitados pela Lusa à Direção-Geral da Saúde (DGS), no dia em que se assinala o primeiro ano do primeiro óbito em Portugal causado pelo novo coronavírus, em 16 de março de 2020.

Paralelamente, a entidade liderada por Graça Freitas especificou que, desde o início da pandemia até ao dia 12 de março, registaram-se em Portugal 4.611 óbitos acumulados por covid-19 de pessoas residentes em lares (óbitos ocorridos dentro dos lares ou em hospitais), dos quais 802 no Norte, 1.263 no Centro, 1.909 em Lisboa e Vale do Tejo, 526 no Alentejo e 111 no Algarve.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.654.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 119,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.694 pessoas dos 814.513 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.