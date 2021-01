A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos alertou esta quinta-feira que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) necessitam entre 200 e 250 profissionais desta área, que desempenham “funções determinantes” como a vacinação contra a covid-19.

Temos vindo a defender que precisamos de cerca de 200 a 250 farmacêuticos nos hospitais”, afirmou Ana Paula Martins na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social.

Segundo a bastonária, os farmacêuticos desempenham funções “absolutamente determinantes” nos hospitais portugueses, “sobretudo nas últimas semanas, relativamente à vacinação contra a covid-19”, e alertou os deputados para a “enorme necessidade de ter uma política para as profissões, no âmbito do SNS”.

Justiça seja feita ao Governo que aprovou uma carreira que há 20 anos os farmacêuticos lutaram para ter, mas, da mesma forma que a aprovou em 2017, a verdade é que estamos em 2021 e a residência farmacêutica [vagas nos hospitais] ainda não abriu”, assegurou Ana Paula Martins.

Segundo disse a bastonária, sem a abertura da carreira farmacêutica, o Serviço Nacional de Saúde não terá condições para recrutar estes profissionais, uma situação que se agrava tendo em conta a necessidade de substituição de recursos humanos, devido às saídas que se verificam no SNS.

“O sistema privado tem já a aplicação da respetiva carreira nos grandes grupos hospitalares e por alguma razão o fazem”, referiu.