A Igreja Católica decidiu suspender a realização de missas já a partir de sábado, revela um comunicado da Conferência Episcopal Portuguesa.

Tendo consciência da extrema gravidade da situação pandémica que estamos a viver no nosso país, consideramos que é um imperativo moral para todos os cidadãos, e particularmente para os cristãos, ter o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, contribuindo para ultrapassar esta situação."

A Conferência Episcopal Portuguesa determinou "a suspensão da celebração pública da Eucaristia a partir de 23 de janeiro de 2021, bem como a suspensão de catequeses e outras atividades pastorais que impliquem contacto, até novas orientações", lê-se no comunicado.

As Dioceses das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira darão orientações próprias.

Estas medidas devem ser complementadas com as possíveis ofertas celebrativas, transmitidas em direto por via digital.