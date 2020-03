Dolores Aveiro já se encontra na sua casa, no Funchal, anunciou a própria na rede social Instagram.

Recorde-se que a mãe de Cristiano Ronaldo foi internada de urgência depois de ter sofrido um AVC durante a noite.

Dolores Aveiro estava hospitalizada desde 3 de março, primeiro no Hospital Dr. Nélio Mendonça e depois no Hospital Particular da Madeira.

Aos seus seguidores, e na sequência da pandemia de Covid-19, a mãe de Ronaldo também pediu aos portugueses para ficarem em casa.

Obrigada a todos desse lado pelo apoio e pelo carinho, foram dias duros mas de lutas e vitórias. Já estou na minha casinha rodeada de amor da minha família que é a minha fortaleza e energias boas, estarei por aqui como gosto mas sempre a cuidar de mim em primeiro lugar ...e tenham fé, tudo vai dar certo !! Fiquem em casa !!", escreveu.



O internacional português, que se deslocou à Madeira para visitar a mãe, acabou por ficar no Funchal, juntamente com a sua família, devido à pandemia de Covid-19, com números trágicos em Itália, onde joga.