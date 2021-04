Três homens, com idades entre os 21 e os 35 anos, foram esta quarta-feira detidos por suspeitas da prática “de vários crimes de homicídio na forma tentada”, na cidade de Braga.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) explica que os factos ocorreram pelas 19:30 de 18 de março, quando “um grupo de pelo menos três indivíduos provocou desacatos no local e, perante a reação dos residentes, efetuaram vários disparos com armas de fogo em direção às vítimas, não as atingindo por mero acaso”.

O móbil dos crimes está relacionado com disputas recorrentes entre grupos residentes em aglomerados populacionais distintos, tendo vindo a resultar em agressões mútuas, algumas delas com recurso a armas de fogo”, refere a PJ.

Esta força de investigação acrescenta que as detenções contaram com a “prestimosa colaboração da PSP”, e resultaram do cumprimento de mandados emitidos pelas autoridades judiciárias.

Durante a operação, as autoridades policiais realizaram buscas domiciliárias.

A PJ diz que “prossegue com diligências com vista a identificar todos os intervenientes nas diferentes situações ocorridas”.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.