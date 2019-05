Um homem de 35 anos morreu esta terça-feira na sequência de um despiste de um veículo ligeiro na Estrada Nacional 18, em Vila Velha de Ródão, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Segundo a fonte, tratou-se do despiste de uma viatura ligeira na Estrada Nacional 18, em Sarnadas de Ródão, concelho de Vila Velha de Ródão, sendo que o alerta para o acidente foi dado às 17:19.

No local estiveram três viaturas dos bombeiros de Vila Velha de Ródão e de Castelo Branco, com sete elementos, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Amato Lusitano (HAL) de Castelo Branco e a GNR.