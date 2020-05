Um avião proveniente do Rio de Janeiro e com destino a Paris aterrou de emergência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na manhã desta quinta-feira.

Ao que a TVI apurou junto da Aeroportos de Portugal (ANA), o motivo da aterragem está relacionado com uma emergência médica, depois de um passageiro se ter sentido mal durante o voo.

O aparelho saiu da cidade brasileira por volta das 22:18 locais (02:18 em Lisboa) e devia chegar à capital francesa por volta das 14:10 locais (menos uma hora em Portugal).

O site da ANA refere que o voo, com a identificação AF407, aterrou em Lisboa às 12:04.

Air France flight #AF407 from Rio de Janeiro to Paris, is diverting to Lisbon https://t.co/sNUCX50wGU



Reason is currently unknown. pic.twitter.com/VAb6YAtuIZ — Flightradar24 (@flightradar24) May 21, 2020

Trata-se de um avião da Boeing, do modelo 777-200 ER.