Um homem de 57 anos foi morto à facada esta madrugada na sua residência na Murtosa, no distrito de Aveiro, sendo a mulher da vítima a principal suspeita do homicídio, informou fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o crime ocorreu na residência do casal, em Outeiro da Maceda, tendo o alerta sido dado cerca das 00:40.

Quando a GNR chegou ao local encontrou o corpo do homem já sem vida, caído no chão, com uma faca e um machado ao seu lado”, disse a mesma fonte.