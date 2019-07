Há 20 feridos confirmados nos incêndios que deflagraram este sábado, no distrito de Castelo Branco. Oito feridos são bombeiros e 12 são civis. O balanço foi feito pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na manhã deste domingo, na sede da Proteção Civil, em Carnaxide.

Registámos 20 feridos, oito bombeiros e 12 civis. De todos eles, apenas um regista cuidados, todos os outros já saíram das unidades em que foram tratados", confirmou o ministro Eduardo Cabrita, em declarações aos jornalistas.

De acordo com o governante, "apenas um civil, que está internado numa unidade de queimados do hospital de Lisboa, encontra-se com prognóstico reservado".

O ministro confirmou que em cerca de uma hora, deflagraram "cinco incêndios de dimensão significativa numa zona muito próxima".

"Entre as 14:30 e as 15:30, cinco incêndios de dimensão significativa [deflagraram] numa zona muito próxima. Essa estranheza foi desde o inicio transmitida quer pelos bombeiros locais quer pelos autarcas", vincou.

Eduardo Cabrita acrescentou que cabe às "autoridades com competências" investigar a situação.