A GNR desmantelou uma rede ibérica de produção e comercialização de tabaco, anunciou a Guarda nesta quarta-feira.

Durante a investigação foram apreendidos em território nacional "um total de 12 milhões de cigarros e 600 quilos de outros produtos de tabaco", que terão lesado o Estado em 2,3 milhões de euros.

A Operação Alecrín contou com o apoio da Guardia Civil espanhola, do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e do EUROJUST.

A Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto e sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto, entre 22 de maio e 15 de julho, desencadeou, em colaboração com a Guardia Civil espanhola, e com o apoio da OLAF e do EUROJUST, em território nacional e em Espanha, uma operação policial que visou colocar termo à atividade de uma rede organizada que se dedicava à produção e comercialização ilícitas de cigarros e de outros produtos de tabaco em Portugal e Espanha", pode ler-se no comunicado da GNR.