A polícia do Luxemburgo emitiu, nesta quarta-feira, um alerta para o desaparecimento de uma cidadã portuguesa, que não é vista desde segunda-feira.

Maria Leonor Fernandes de Oliveira, 60 anos, residente em Gasperich, "foi vista pela última vez a deixar a sua casa na noite de segunda-feira, cerca das 18:00" e "está desaparecida desde então", indicam as autoridades, em comunicado.

A polícia descreve a mulher como tendo "cerca de 1,70 metros de altura, estatura forte, cabelos pretos à altura dos ombros" e que poderá estar de óculos.

A última vez que foi vista "vestia um casaco bege, calças de ganga azuis ou cinzentas e mocassins castanhos".

As autoridades indicam, ainda, que Maria Leonor Fernandes de Oliveira "fala português e francês" e "percebe luxemburguês".

Todas as informações úteis sobre a mulher desaparecida e o seu paradeiro devem ser enviadas imediatamente para a esquadra da polícia do Luxemburgo no telefone (+352) 244 40 1000 ou para o número de emergência da polícia 113", apela a polícia.