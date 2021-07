Três empresários, com idades entre os 37 e 44 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária na região do Grande Porto, suspeitos de tráfico internacional de estupefacientes, revelou a PJ em comunicado.

A detenção ocorreu após a PJ ter sido alertada por “operadores de transporte aéreo de encomendas para a eventual presença de substância ilícitas numa encomenda originária de um país europeu dirigida à região do Grande Porto” e cujas diligências “confirmaram a presença de substância estupefaciente, liamba e outros derivados daquela substância”, acrescenta o comunicado.

“Os detidos, empresários, todos com domicílio no país de origem da importação das drogas”, são, acrescenta a nota de imprensa, “residentes na região Norte”, onde “constituíram uma empresa, possuindo um espaço comercial no qual colocavam à venda os produtos estupefacientes importados”.

A PJ deu conta ainda da apreensão de “cerca de 200 frascos que acondicionavam o estupefaciente e usados como exposição na venda ao público, contendo canábis, herbácea e resina, óleo de canábis e outros derivados”.

Na mesma diligência foram também apreendidos “um veículo, três telemóveis e 2.000 euros”, acrescenta a polícia de investigação.

Assinala o comunicado que os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.