A "enorme afluência" de pessoas mais novas ao processo de vacinação está a causar alguns constrangimentos nos autoagendamentos, admitiu, nesta quarta-feira, a task force.

A task force reconhece que há falta de vacinas para responder à elevada procura, mas garantiu que continuam a ser administradas entre 100 e 110 mil doses por dia.

Nesta fase, e embora se continue a inocular cerca de 100 a 110 mil vacinas por dia, existe, também face à necessidade de cumprir com as segundas doses, uma rarefação de vacinas, que limita a capacidade de corresponder à enorme afluência ao processo de vacinação nestas faixas etárias mais novas” , adiantou à Lusa fonte da estrutura que coordena a logística da vacinação.

Isto significa que em alguns dos cerca de 300 centros de vacinação covid disponíveis em Portugal continental “possa, momentaneamente, existir algum atraso no processo de agendamento”.

As vagas para agendamento disponíveis no portal são geridas de acordo com uma matriz, elaborada em função da disponibilidade de vacinas e da capacidade de vacinação dos locais”, explicou ainda a mesma fonte.