A galeria do Túnel do Marão, no sentido Amarante – Vila Real, esteve hoje fechada ao trânsito cerca de uma hora devido a uma avaria num automóvel e ao fumo libertado pela viatura, segundo fonte da GNR.

O alerta foi dado às 09:27 e a circulação foi retomada pelas 10:30, depois da retirada da viatura da galeria.

No local estiveram as equipas da Infraestruturas de Portugal (IP) e dos bombeiros de Amarante, uma das duas corporações que ali se encontra em permanência.

O túnel está inserido na Autoestrada 4 (A4) que liga os distritos do Porto e Vila Real e, quando se verifica a necessidade de fechar a estrutura, a alternativa é o Itinerário Principal 4 (IP4).