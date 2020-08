O Orçamento do Estado deste ano estabeleceu que o pagamento destes retroativos seria efetuado de forma faseada entre 2020 e 2023, num montante de 25% em cada um dos anos e pago nos meses de abril e setembro.

Embora uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo apenas tenha determinado que o Estado efetuasse o pagamento a quatro agentes da PSP, o Ministério da Administração Interna tomou a decisão política de alargar esse pagamento aos suplementos suspensos a todos os elementos da GNR e da PSP” , refere a nota.

A liquidação dos 28,5 milhões de euros em 2020 é feita este mês e em setembro e a partir do próximo ano, os pagamentos serão feitos em abril e setembro, cada um também no valor de 14,2 milhões de euros.

