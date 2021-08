Cinco bombeiros ficaram feridos, este sábado, após um despiste de uma viatura de combate a incêndios na Estrada Nacional 10, em Samora Correia, Benavente.

Ao que a TVI conseguiu apurar, na causa do acidente esteve o rebentamento de um pneu.

O alerta foi dado por volta das 14:57 e no local estiveram 31 operacionais, com 12 viaturas. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira.