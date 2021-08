Uma pessoa morreu, este sábado, na barragem do Vilar, em Sernancelhe, e um jovem de 20 anos desapareceu este sábado na água da barragem de Santa Maria de Aguiar, em Figueira de Castelo Rodrigo, referiram fontes da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o jovem foi visto a entrar na água na barragem de Santa Maria de Aguiar e pelas 17:00 foi dado o alerta para o seu desaparecimento, em circunstâncias por apurar.

Pouco depois das 20:00, prosseguiam as buscas no local, mobilizando, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 29 operacionais e 13 viaturas.

Os mergulhadores de Viseu estão a caminho do local”, referiu a fonte do CDOS, perto das 20:30.

O afogamento registado perto das 16:30 em Sernancelhe mobilizou 24 operacionais e 14 viaturas, referiu à Lusa fonte do CDOS de Viseu, que não soube também precisar as circunstâncias do incidente, nem o sexo e a idade da vítima.

Na ocorrência foram ainda registados dois feridos ligeiros, transportados para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu.