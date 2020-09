O SEF deteve um homem suspeito de tráfico de seres humanos, após ter chegado ao aeroporto de Lisboa num voo de Bissau acompanhado por uma menor de 5 anos, indicou esta segunda-feira aquele serviço de segurança.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)avança que a detenção ocorreu no domingo no aeroporto de Lisboa e o homem é também suspeito dos crimes de auxílio à imigração ilegal e uso de documento alheio, além do tráfico de seres humanos.

O SEF indica que o detido, proveniente de um voo de Bissau, estava acompanhado de uma menor de 5 anos que identificou como sendo sua filha, alegando que regressava à Bélgica, local onde reside.

No entanto, explica aquele serviço de segurança, os inspetores do SEF detetaram, durante o habitual controlo de fronteira, que o documento da criança levantava suspeitas, pelo que foi solicitada a colaboração da Unidade de Identificação e Peritagem Documental do SEF.

A nota precisa que, pós análise detalhada, se confirmou que se tratava de um documento alheio.

Aquele serviço de segurança sublinha que, depois de realizada revista pessoal e à bagagem de porão, foi também detetada diversa documentação de terceiros, nomeadamente assentos de nascimento, certificados de residência, passaportes, uma declaração manuscrita de venda de um passaporte francês no valor de mil euros e vários registos de transferências bancárias.

O SEF realça que todos os documentos indiciam fraude documental.

A menor foi encaminhada pelo SEF para as Equipas Multidisciplinares da Segurança Social e, posteriormente, instalada em casa segura e o detido vai ser hoje presente a tribunal para eventual aplicação das medidas de coação.