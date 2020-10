Um surto de covid-19 num lar em Sanfins do Douro, Alijó, já contagiou pelo menos 21 utentes e funcionários. Ao que a TVI conseguiu apurar no local, dois utentes terão sido transportados para o Hospital de Vila Real para serem internados.

O Município de Alijó está esta quarta-feira reunido com representantes da Direção-Geral da Saúde e com a direção do lar para perceber se existe a necessidade de proceder a uma operação de descontaminação das instalações e, previamente, de retirar os idosos do local.