O juiz recusou o pedido de Ricardo Salgado para suspender o julgamento, depois de a defesa alegar que o antigo banqueiro sofre de Alzheimer, sabe a TVI.

O julgamento extraído do Processo Marquês prossegue, assim, nesta sexta-feira, no Campus de Justiça, em Lisboa, com as audições das últimas testemunhas (Jean-Luc Schneider, Alain Rukavina e Ricardo Gaspar Rosado de Carvalho), estando igualmente previstas as alegações finais.

Ricardo Salgado, que falhou até ao momento todas as sessões, responde por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito da Operação Marquês, do qual este processo foi separado.