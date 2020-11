O Supremo Tribunal Administrativo recusou a ação judicial interposta pelo Chega para manter o comércio e restaurantes abertos por não reconhecer o partido como parte legítima para a defesa dos Direitos e Liberdades em causa, lê-se no acórdão a que a TVI teve acesso.

O partido de André Ventura criou um endereço de correio eletrónico especificamente destinado a acolher a participação da sociedade civil e tentar evitar que os juízes rejeitassem a ação por considerarem que o Chega não é parte legítima, como aconteceu com a providência cautelar interposta contra as restrições na circulação.

De acordo com o partido, esta “intimação para Proteção dos Direitos, Liberdades e Garantias” tinha como principal fundamento "a desproporcionalidade da medida decidida em sede de Conselho de Ministros”, referindo-se ao confinamento decretado pelo Governo, a partir das 13:00 horas este sábado e domingo, à semelhança do fim-de-semana passado, em virtude do agravamento da pandemia de covid-19.

O argumento do partido da extrema-direita parlamentar é o de que “a obrigatoriedade de encerramento dos setores do comércio e da restauração que está a ser imposta aos particulares é desproporcional”, pois “as suas consequências nefastas são largamente superiores àqueles que são os benefícios”.