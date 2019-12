Uma baleia de 12 metros deu esta manhã à costa na praia de Quarteira, no Algarve. O que acabou por atrair algumas pessoas indiferentes aos alertas da Proteção Civil, como verificou a jornalista da TVI no local, Carla Marques Cordeiro.

A baleia, que inicialmente estava viva, acabou por ir parar a parte incerta porque foi levada pelo mar, acreditando-se que terá morrido, no entretanto. O alerta foi dado cerca das 9:00 da manhã e as autoridades continuam as buscas.

A barra entre Faro e Olhão, que sexta-feira esteve encerrada até às 16:00, hoje está condicionada a embarcações até 10 metros.