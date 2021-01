A PSP capturou oito homens, com idades compreendias entre os 20 e os 61 anos, alegadamente, responsáveis por agressões violentas num restaurante, em Odivelas.

O crime ocorreu em novembro do ano passado, tendo culminado com uma das vítimas inconsciente e danos relevantes no estabelecimento.

Os suspeitos ficaram indiciados pela prática de crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, bem como dano qualificado, na forma consumada.

As detenções foram efetuadas através do cumprimento de quatro mandados de busca domiciliária e oito mandados de detenção fora de flagrante delito, nos concelhos de Lisboa e Vila Franca de Xira. A investigação apreendeu ainda uma arma de fogo e uma arma branca.

Os detidos foram ouvidos pelo Tribunal de Loures, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a todos os suspeitos.