Uma cria de lince ibérico, com apenas meses de vida e pertencente à população residente em Doñana-Aljaraje, morreu atropelado na estrada que liga Almonte e Matalascañas, em Huelva, adiantou a EFE.

De acordo com informações recolhidas pela agência de notícias espanhola junto do Conselho de Pecuária, Pesca e Desenvolvimento Sustentável, as autoridades receberam uma chamada a alertar para o atropelamento do centro de visitantes de El Acebuche.

Ao local do acidente foram enviados funcionários do Centro de Análises e Diagnóstico da Fauna Silvestre da Andaluzia, que transportaram o corpo da cria de lince ibérico para realizar a autópsia.

As autoridades locais indicaram tratar-se de uma cria nascida este ano em liberdade.