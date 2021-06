A reportagem da TVI "Covid-19: o diagnóstico" venceu esta quinta-feira o prémio Ninfa de Ouro no festival de Montecarlo.

O jornalista André Carvalho Ramos, o Repórter de Imagem Nuno Assunção e o editor de imagem Pedro Marques foram premiados na categoria "Best News Documentary" no 60.º Festival de Televisão de Monte Carlo, no Mónaco.