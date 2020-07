Dezenas de artigos elétricos e eletrónicos no valor de mais de quatro mil euros foram recuperados pela GNR, que identificou dois homens e uma mulher que furtavam os objetos em superfícies comerciais, no Montijo e no Seixal, para os vender posteriormente.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, o Comando Territorial de Setúbal da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Montijo, identificou na terça-feira o trio, com idades entre os 38 e os 42 anos, por suspeita de furto e recetação, tendo recuperado dezenas de artigos furtados.

Segundo aquela força de segurança, na investigação, que durou cerca de dois meses, foi apurado que os suspeitos “atuavam em comunhão de esforços e com grande mobilidade no interior de grandes superfícies comerciais” de onde furtavam, sobretudo, artigos elétricos e eletrónicos, para posterior venda.

A investigação terminou com a realização de três buscas - duas domiciliárias e uma num veículo -, tendo sido apreendido diversos aparelhos elétricos e eletrónicos, vários conjuntos de malas com ferramentas diversas, além de documentos relativos a transações dos artigos furtados em plataformas de venda 'online'.

Foram ainda apreendidos vários alicates de corte utilizados para remover os dispositivos de segurança (alarmes).

Segundo a GNR, estima-se que o valor do material recuperado “possa ascender aos quatro mil euros”.

Os três suspeitos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial do Montijo.

A operação contou militares do Destacamento Territorial de Almada e o apoio da Polícia de Segurança Pública.