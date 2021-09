Baseado nos formatos norte-americanos de true crime story, uma equipa da TVI passou os últimos meses a consultar processos esquecidos nos tribunais, que tiveram pouca repercussão mediática, mas que têm todos os condimentos para um enredo cheio de reviravoltas e conclusões inesperadas.

Semanalmente, no Jornal das 8, será apresentada uma reportagem, em que ouvimos testemunhas, familiares e amigos das vítimas, investigadores que tomaram conta do processo, para contar uma história carregada de suspense, filmada com sofisticação cinematográfica e narração de Joaquim Franco.

Quem matou? Como? E porquê? Há um tempo para o esquecimento, mas há crimes quase perfeitos que ficam para memória futura.

Neste projeto coordenado por Pedro Benevides e com produção de Maria Fernandez, a primeira reportagem é da autoria da jornalista Inês Pereira, com imagem de André Lico e João Franco e edição de Pedro Mouzinho.

Com estreia esta quarta-feira, “Crimes quase perfeitos” é uma rubrica a não perder, todas as quartas-feiras no Jornal das 8.