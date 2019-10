Um casal e uma criança foram encontrados mortos, esta manhã, na aldeia de Joanes, no Fundão, apurou a TVI junto de fonte da GNR e do INEM.

De acordo com o INEM, o alerta foi dado cerca das 10:50, pela GNR, que tinha sido chamada ao local, alegadamente pelo pai do menor. Os óbitos foram confirmados pelos médicos do INEM.

As vítimas eram um homem de 26 anos, uma mulher de 35 e um rapaz de 10 anos.

Desconhecem-se as circunstâncias em que ocorreram as mortes.

Para o local, foram enviadas uma ambulância do INEM do Fundão, outra dos bombeiros do Fundão, a viatura médica de emergência e reanimação do hospital da Covilhã e os psicólogos do INEM.