O evento Planetiers World Gathering começa esta quinta-feira na Altice Arena com destaque para Mohan Munasinghe, laureado com o Prémio Nobel da Paz em 2007, que falará, em modelo híbrido, para uma audiência de 10 mil participantes de 50 países - em regime presencial e online.

Segundo a organização, o evento vai promover um debate sobre a sustentabilidade a nível mundial, "tendo como foco a descoberta de soluções de longo prazo para garantir a proteção do meio ambiente e das condições sociais".

Para além de Munasinghe, o Planetiers World Gathering vai contar com a presença de inovadores e empresários de relevo, como Daymond John, o conhecido ‘tubarão’ do “Shark Thank” e Mathis Wackernagel, fundador da Global Footprint Network e criador do conceito de Pegada Ecológica.

Acompanhe o evento em direto

Sérgio Ribeiro, Fundador e CEO da Planetiers, afirma que a equipa por trás do evento está “muito contente com a transformação do Planetiers World Gathering numa experiência híbrida única.".

O nosso objetivo é juntar e conectar mentes criativas e espírito empreendedor para desenvolver ideias inovadoras e projetos sustentáveis que vão além do próprio evento. A segurança de todos os participantes é, obviamente, a nossa prioridade número um, e tornar o evento híbrido garantiu que ainda possamos ter o mesmo ou até superar o número de participantes, somando as participações virtuais às presenciais. Para os participantes que estarão fisicamente no evento, temos medidas de segurança implementadas, todos os colaboradores usarão máscaras e uma equipa médica também estará presente para lidar com quaisquer necessidades médicas que possam ocorrer”, diz.

Durante dois dias - 22 e 23 de outubro - a Altice Arena, explica o comunicado do evento, "será o centro de uma discussão global que junta 100 oradores, mais de 70 expositores e start-ups e 100 investidores". Na sala de espectáculos serão criados quatro palcos e várias áreas de exposição que "garantem uma experiência polivalente aos participantes".



Os participantes poderão navegar pelos innovation studios, zona de exposições, palco principal e até mesmo conversar com outros participantes. O Planetiers Market também está na agenda do evento, uma área que quer ser uma espécie de montra de produtos, serviços e soluções sustentáveis que já existem no mercado", diz o comunicado enviado à TVI.

O Planetiers World Gathering abordará temas como ecologia, mudanças climáticas, pobreza, educação e fome, com o objetivo sensibilizar e provocar uma transformação de comportamentos de consumo, estimulando uma maior consciência e responsabilidade em geral.