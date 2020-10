O número de mortes do surto de covid-19 no lar Mansão de São José, em Beja, subiu para três, com a morte de duas utentes que estavam internadas, divulgou esta quinta-feira a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Fonte da ULSBA disse à agência Lusa que uma das idosas que morreram tinha 81 anos e a outra 89.

Na atualização da informação relativa ao surto identificado no lar, a ULSBA refere que, devido à morte das duas idosas, desceu de 12 para 10 o número de utentes do lar internadas no Hospital José Joaquim Fernandes.

Das 10 utentes internadas, que têm idades entre 63 e 96 anos, oito estão em enfermarias da área dedicada à covid-19, situada no piso 3, e duas na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente.

O surto de covid-19 no lar Mansão de São José foi confirmado no dia 14 deste mês, depois de utentes e funcionários terem sido testados à presença do novo coronavírus que provoca a doença covid-19 e na sequência da confirmação de dois casos positivos, de uma utente e de uma funcionária.

O primeiro caso de covid-19 detetado no lar foi o de uma utente de 89 anos, que deu entrada no dia 12 deste mês no Serviço de Urgência do hospital de Beja, onde fez um teste de despiste do covid-19 que deu resultado positivo e foi internada.

Após ter sido detetado o primeiro caso, foram feitos testes de despiste aos restantes utentes e funcionários do lar, o que permitiu detetar mais 106 infeções.

Do total de 107 infetados no surto no lar, que apenas acolhe utentes do sexo feminino, três utentes morreram e os restantes são 84 utentes e 20 funcionários.

No passado sábado, na sequência de uma decisão da autoridade de saúde, a maioria das utentes foi transferida para a Base Aérea N.º 11, perto da cidade, com o objetivo de "descongestionar o espaço" do lar, que "aparentemente" tinha "pessoas em excesso", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio.

O autarca precisou que as utentes, entre as quais há duas não infetadas, foram instaladas num edifício da BA11 que tinha vindo a ser preparado desde abril "precisamente para uma finalidade com estas características".