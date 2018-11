Três operacionais dos bombeiros de Valbom foram atropelados, esta quinta-feira, ao quilómetro dois da A43, no sentido sul-norte, disse fonte do CDOS do Porto à TVI.

Os bombeiros socorriam as vítima de uma colisão de veículos ligeiros quando foram colhidos por outro automóvel. No local foram assistidos quatro feridos ligeiros, os três operacionais e a vítima da colisão para a qual os foram chamados, às 15:04.

O trânsito na A43 está cortado no sentido sul-norte ao quilómetro dois.