Um homem está desaparecido, desde quinta-feira, no Rio Guadiana, em Alcoutim.

De acordo com o CDOS de Faro à TVI24, o alerta foi dado às 12:15. As autoridades estão no local a efetuar buscas.

Ao que a TVI conseguiu apurar, o homem será de nacionalidade holandesa, terá cerca de 70 anos e viajava num veleiro que está ancorado no rio.

O alerta foi dado por um popular que encontrou o barco de apoio virado junto ao veleiro e não encontrou o dono do mesmo.