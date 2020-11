Portugal registou, nas últimas 24 horas 4.788 novos casos de covid-19 e mais 73 mortos, de acordo com o boletim epidemiológico emitido, este domingo, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.897 mortes e 260.758 casos de infeção, estando ativos 83.942, mais 1.175 do que no sábado.

A DGS indica, que das 73 mortes registadas nas últimas 24 horas, 39 ocorreram na região Norte, 20 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Centro e duas no Alentejo.

Portugal tem hoje 491 pessoas diagnosticadas com covid-19 internadas em cuidados intensivos, mais seis do que no sábado, tendo igualmente subido para 3.151 os internamentos em enfermaria (mais 126),segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

265_DGS_boletim_20201122 by TVI24 on Scribd

As autoridades de saúde têm em vigilância 81.667 contactos, mais 1.146 face a sábado, e foram dados como recuperados nas últimas 24 horas 3.540 doentes.

Desde o início da pandemia em Portugal já recuperaram da doença 172.919 pessoas.

A região Norte é a que regista o maior número de novos casos, com 3.091 reportados nas últimas 24 horas, totalizando 135.363 casos e 1.822 mortos desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 844 novos casos de infeção, contabilizando 88.983 casos e 1.421 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 637 casos, pelo que se contam neste território 25.013 infeções e 499 mortos.

No Alentejo foram registados mais 112 novos casos de covid-19, totalizando 5.169 e 96 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 73 casos de infeção, somando 4.679 casos e 42 mortos desde o início da pandemia.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 18 novos casos nas últimas 24 horas, somando 799 infeções e 15 mortos desde o início da pandemia (os dados regionais indicam 16 mortos).

A Madeira registou mais 13 novos casos entre sexta-feira e hoje, contabilizando-se no total 772 infeções e dois óbitos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 115.092 homens e 140.885 mulheres, de acordo com os casos declarados.

O boletim refere que há 4.781 casos confirmados de sexos desconhecidos que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de uma forma automática.

Do total de vítimas mortais, 2.013 eram homens e 1.884 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.381.915 mortos resultantes de mais de 58,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.